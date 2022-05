Thor: Love and Thunder-trailer viser Christian Bale som Gorr

HQ

Litt over en måned har gått siden Marvel plutselig ga oss den første teasertraileren for Thor: Love and Thunder, og selv om den bydde på en rekke spennende glimt av den lovende filmen har vi fått enda mer i dag.

Dette siden Marvel har gitt oss den første offisielle traileren for Thor: Love and Thunder, og der får vi blant annet se Christian Bale som Gorr the God Butcher for første gang, Chris Hemsworth sitt nye kostyme og annet snadder som gjør det vanskelig å vente til filmen har premiere i juli.