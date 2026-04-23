Thunder, Lakers og Cavaliers leder etter to runder i NBA-sluttspillet

De to første kampdagene i NBA-sluttspillet har vært omstridte, og Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers og (kanskje overraskende) Cleveland Cavaliers er lagene som leder etter å ha vunnet de to første kampene. I serien best av sju vil to seire til være nok til å kvalifisere seg til Conference-semifinalene.

De regjerende mesterne Thunder var det siste laget som spilte på onsdag, og slo Phoenix Suns 120-107, med"clutchspilleren" Shai Gilgeous-Alexander som scoret 37 poeng. Stjernen Jalen Williams, som har slitt med skader hele sesongen og bare spilt 33 ordinære kamper, pådro seg imidlertid en hamstringskade og vil trolig gå glipp av resten av sluttspillet og finalen.

Lakers leder 2-0 mot Houston Rockets, Cavaliers leder 2-0 mot Toronto Raptors, og Thunder leder 2-0 mot Phoenix Suns. Samtidig spilte Atlanta Hawks 1-1 mot New York Knicks, og det samme gjorde Minnesota Timberwolves mot Denver Nuggets, Philadelphia 76ers mot Boston Celtis, Detroit Pistons mot Orlando Magic, og Portland Trail Blazers mot San Antonio Spurs.

Kamp 3 fortsetter umiddelbart, med kamper mellom Hawks mot Knicks, Raptors mot Cavaliers og Timberwolves mot Nuggets natt til torsdag.