Thunderbolts* ryktes å være en oppfølger til Black Widow

Om et snaut år er det ventet at Thunderbolts* kommer på kino, en sammenslåing av både helter og skurker fra Marvel sitt filmunivers. Så langt har vi ikke fått vite så mye om filmens handling, men nå har det dukket opp et nytt rykte som tyder på at den vil ha en spesiell tilknytning til karakteren Black Widow og hennes film fra 2021.

HQ

Den pålitelige scooperen Alex Perez (takk, ComicBookMovie.com) hevder at akkurat som Civil War var en oppfølger til Captain America: Winter Soldier, er Thunderbolts* en oppfølger til Black Widow.

Ifølge ryktet skal Yelena Belova, Natashas søster, ta seg av restene av Red Room fra Black Widow -filmen når hun kommer på et sidespor med Thunderbolts -gjengen. Yelena Belova, Red Guardian og Taskmaster vil alle være med i filmen, og siden de alle gjorde sin entré i Black Widow, så er det ikke usannsynlig at ryktet er sant. Inntil vi vet sikkert, anbefaler vi deg imidlertid å ta dette med en klype salt.