Thunderful Group og Nintendo fornyer avtalen med to nye år

Gode nyheter for våre lesere i Norden. Thunderful Publishing og Nintendo har fornyet distribusjonsavtalen for selskapets spill for to nye år, som det heter i den offisielle kunngjøringen. Den nåværende kontrakten utløper 31. mars, men de to selskapene har blitt enige om å fornye samarbeidet for en ny periode, uten endringer eller nye betingelser sammenlignet med den nåværende. Bergsala vil fortsette å distribuere Nintendo-produkter til minst 31. mars 2026.

"Thunderfuls unike samarbeid med Nintendo går helt tilbake til begynnelsen av 1980-tallet, da vårt datterselskap Bergsala begynte å distribuere Nintendos fantastiske produkter til forbrukere i Norden og Baltikum", sier Martin Walfisz, CEO i Thunderful Group. "Vi er veldig stolte av dette langvarige partnerskapet og ser frem til å samarbeide tett med Nintendo i mange år fremover.

Thunderful vil naturligvis fortsette å utgi egne spill, som Planet of Lana(kommer til Nintendo Switch og PlayStation i april), SteamWorld Build, Lego Bricktales og Viewfinder.