Ti år senere får « Dragon Ball Xenoverse 2 sitt siste kapittel

HQ

Selv om konturene av et nytt eventyr allerede er synlige i horisonten med «Dragon Ball Xenoverse 3», som er planlagt til 2027, hadde Bandai Namco fortsatt noen løse tråder i fortellingen fra forrige utgave… inntil i dag. Det stemmer, for etter mer enn 10 år med oppdateringer, oppdateringspakker, kapitler og nye karakterer som har sluttet seg til eventyret, er tiden kommet for å avslutte « Dragon Ball Xenoverse 2.

Kapittel fire i Future Saga er nå tilgjengelig, og spillerne må redde verden og historien når Fu setter planen sin i verk – noe som vil føre til at de som kjempet for å beskytte Jorden, forsvinner. Denne innholdsoppdateringen inkluderer to spillbare karakterer, Kaiyoshin (Ultra-skurk) og Son Goku (beseiret Ultra-skurk), samt «Time Patrol Ultra Battles». Disse tar form av bølgebaserte arenakamper der du må overleve sammenstøt mot ikoniske fiender fra hele spillet.

Og hvis du synes at nå som spillet er ferdig, er det et godt tidspunkt å sjekke det ut, er « Dragon Ball Xenoverse 2 tilgjengelig på PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One og Nintendo Switch. Ta en titt på den nyeste traileren med det siste innholdet nedenfor.