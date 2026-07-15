Tides of Annihilation for å gi besøkende muligheten til å prøve spillet selv på Gamescom

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Besøkende på Gamescom er ofte vant til å få eksklusive demoer før de slippes for et bredere publikum, og Eclipse Glow Games vil gi de som møter opp på Koelnmesse neste måned muligheten til å prøve ut deres kommende actionspill « Tides of Annihilation.

I rollen som Gwendolyn, en overlevende etter en utenomjordisk invasjon som etterlater London i en enda mer kaotisk tilstand enn den allerede er, vil spillerne måtte kjempe mot gigantiske, mektige fiender i kamper som ser ut som en blanding av hack-and-slash og Souls-lignende elementer. Du vil kunne danne deg et eget inntrykk av hvordan « Tides of Annihilation spiller seg, da spillet vil være tilgjengelig for prøvespilling fra 26. til 30. august i hall 6 (den enorme) B-050.

Forhåpentligvis betyr dette at Tides of Annihilation vil ha en ganske sterk tilstedeværelse på Gamescom Opening Night Live, hvor vi kanskje får en utgivelsesdato eller et utgivelsesvindu for spillet. Foreløpig står det bare at det kommer snart, men det kan endre seg innen utgangen av neste måned. Med tanke på at resten av 2026 og til og med tidlig i 2027 ser ut til å være fullpakket med spill, er det ikke overraskende at Tides of Annihilation har ventet med å fastsette utgivelsesdatoen.