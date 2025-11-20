Tides of Annihilation viser frem heftig bosskamp i ny gameplay

HQ

Tides of Annihilation, det kommende actionspillet fra Eclipse Glow Games, viste frem noen nye spillopptak i kveld på Xbox Partner Preview-arrangementet. Vi kastet ikke bort tid på å løpe rundt og se opp på skyboxer som om vi var i en gammel E3-demo, men gikk i stedet rett til en bosskamp mot Tyronoe, ferjemannen.

Kampen ser ut til å gi noen av Souls-spillene kamp til streken når det gjelder orkestrale lydspor og episk grafikk. Effekter som flyr over hele skjermen, lasere som skjærer gjennom bakken, en filmsekvens midt i kampen som gir oss et løft fra en massiv ridder. Alt er der.

Vi kan selvfølgelig ikke si noe om hvordan det spiller før vi får det i hendene selv, men akkurat nå gjør Tides of Annihilation alt det kan for å imponere oss med sine prangende bilder. Sjekk dem ut selv nedenfor: