Tidligere ansatte i Annapurna tar over Private Divisions indieportefølje

HQ

I fjor skjedde en svært overraskende hendelse der de ansatte på Annapurna Interactive bestemte seg for å si opp og delta i en "masseutvandring", alt på grunn av en enorm krangel med eieren av selskapet. Denne hendelsen reiste en hel rekke spørsmål om hva som ville skje med de mange spillene som Annapurna representerte. Nå har vi i det minste noen ideer.

Bloomberg har rapportert at tidligere Annapurna-ansatte nå har opprettet et nytt selskap der de til å begynne med har til hensikt å overta den tidligere indieforlagsavdelingen til Take-Two Interactive, Private Division. Indieforlaget ble solgt av det store forlaget i fjor, og nå skal de mange titlene og kundene representeres av det tidligere teamet som gjorde Annapurna Interactive til et så velrenommert forlag.

Det nye selskapet er foreløpig navnløst, men ifølge rapporten ble hele denne avtalen arrangert av Texas private equity-firma Haveli Investments, som kjøpte Private Division og deretter kom til enighet med det tidligere Annapurna-teamet om at de skulle overta ansvaret og håndtere forlagsvirksomheten.

Selv om dette nye selskapet nå vil ha ansvaret for Tales of the Shire, Kerbal Space Program, med mer, antyder rapporten at denne endringen vil føre til oppsigelser blant Private Division -teamet som består av rundt 20 ansatte.