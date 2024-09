Hele Annapurna Interactives stab sa opp tidligere denne måneden

HQ

I en virkelig sjokkerende hendelse har det blitt rapportert at hele staben som utgjør Annapurna Interactive har sagt opp etter en tvist med eieren av det bredere selskapet.

I følge Bloomberg bemerkes det at tvisten dreide seg om Annapurna Interactives president Nathan Gary, som ønsket å skille ut og skille spillutgivelsesdivisjonen fra det samlede Annapurna-selskapet under en forhandling med underholdningstitanens Megan Ellison, datteren til milliardærens eier Larry Ellison. Forhandlingene gikk i vasken, og Gary og hele det 25 personer store teamet som utgjør Annapurna Interactive endte opp med å trekke seg.

Dette førte til et massivt opprør om hva fremtiden vil bringe for selskapet og de ulike utviklerne og forlagskontraktene det har. Ifølge en talsperson for Annapurna jobber de for tiden med å erstatte de fratrådte medlemmene og søker etter kontaktpersoner for å opprettholde og opprettholde de pågående avtalene. Ellison bekreftet dette i en uttalelse som legger til:

"Vår høyeste prioritet er å fortsette å støtte våre utvikler- og publiseringspartnere under denne overgangen. Vi er ikke bare forpliktet til vår eksisterende spillportefølje, men også til å utvide vår tilstedeværelse på det interaktive området, ettersom vi fortsetter å se etter muligheter for å ta en mer integrert tilnærming til lineær og interaktiv historiefortelling på tvers av film og TV, spill og teater."

I henhold til avtalen som nylig ble inngått med Remedy Entertainment om medfinansiering av Control 2 og arbeidet med å bringe Alan Wake- og Control-seriene til nye underholdningsformater, ble denne avtalen inngått med Annapurna Pictures og påvirkes derfor ikke av dette trekket overhodet.

Mens vi venter på å høre om resten av de individuelle utviklerne som er koblet til Annapurna Interactive, har noen allerede gått opp og delt informasjon, inkludert Lushfoil Photography Sims Matt Newell, som uttaler:

"Kan anta på dette stadiet at Lushfoil Photography Sim vil være upåvirket, gitt at selve spillet stort sett er fullført. Vil holde dere alle oppdatert.

"Men denne nyheten er definitivt et tap, teamet fra Annapurna Interactive var fantastiske å jobbe med og ga prosjektet mye kjærlighet."