Tidligere Battlefield-utvikler kritiserer kvaliteten på Battlefield 2042

Battlefield 2042 har blitt en real PR-katastrofe for alle innblandede, og spillere rundt om i verden er enige i at spillet virkelig ikke leverer som lovet. I tillegg har Dice utsatt viktige oppdateringer.

Dette er en av mange grunner til at man har en avdeling for kvalitetssikring, som sørger for at problemer som disse blir oppdaget og unngått. Nå kritiserer tidligere Battlefield-utvikler, David Goldfarb, Dice for problemene og skriver på Twitter:

"Really trying to understand why some of these design calls were made. Why are there no smaller infantry maps? Why was 128 player count a thing that didnt seemingly have any accommodation for infantry? why are whole maps shipping without any detail art? Was no one in control of quality over there? Who thought this experience honored the BF sandbox experience and took it forward? I'm astonished that there were this many missteps even knowing the obstacles from higher up."

Forhåpentligvis fikser mars-oppdateringen mange av de største problemene og gjør de nødvendige endringene som trengs for at spillerne blir fornøyde.