Tidligere Bethesda-artist tror ikke The Elder Scrolls VI bør være mye større enn tidligere spill

Nate Purkeypile, tidligere ledende kunstner bak flere Bethesda-titler, inkludert Starfield, Fallout 76 og mer, mener ikke at Bethesda alltid bør sikte på større som bedre med sine kommende utgivelser. I stedet mener han at studioet bør fokusere på å sørge for at spillene inneholder det folk elsket ved tidligere opplevelser.

På spørsmål i et intervju med Esports Insider om hvor The Elder Scrolls VI skal settes, hadde Purkeypile følgende å si: "Mitt håp ville være at de bare ville velge en region i Tamriel fordi det er en del av grunnen til at jeg ikke var super inn i Starfield. Det var omfanget fremfor alt."

"Jeg tror det er noe å si for å være litt mer begrenset. Jeg har alltid syntes at det var et merkelig mål uansett. Ingen før sa at jeg skulle ønske det var mer av et Bethesda-spill! Det er som om folk spiller det et drøyt tiår senere. Trenger du virkelig at det skal være større? Du kan alltid grave dypere og dypere innenfor det området fordi det allerede er så stort," fortsatte han.

Tidligere i intervjuet hadde Purkeypile blitt spurt om Grand Theft Auto VI og hvordan forventningen speiles noe av ønsket om The Elder Scrolls VI. Det virker som om Bethesda allerede med de neste oppføringene i sine store franchiser kan være dømt til å skuffe noen, noe Purkeypile var enig i.

"Skyrim er et av de 10 beste spillene gjennom tidene, hvordan kan du slå det? Hvis de gjør det, flott! Og jeg håper det er et flott spill, men selv om det er like bra som Skyrim var, vil du fortsatt få så mange folk som slenger ut hatefulle kommentarer. Det kommer sikkert flere dødstrusler igjen. Alt det der. Det er virkelig uheldig at det er slik det har gått."

