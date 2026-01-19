Tidligere Bethesda-leder og The Elder Scrolls loremaster sier at TES VI var ment å bli laget etter Fallout 4

HQ

Ah, hva som kunne ha vært. Vi er fortsatt sannsynligvis år unna The Elder Scrolls VI lansering, men ifølge tidligere The Elder Scrolls V: Skyrim-leder og The Elder Scrolls loremaster hos Bethesda Kurt Kuhlmann, var den opprinnelige planen (sannsynligvis) å ha den ute nå.

Ifølge et intervju mellom Kuhlmann og PC Gamer var planen at Bethesda skulle hoppe rett tilbake til Tamriel etter Fallout 4. På den tiden hadde Todd Howard angivelig også lovet ham den ledende designrollen på The Elder Scrolls VI.

"Etter Fallout 4 gikk vi selvfølgelig ikke til TES6, vi laget Fallout 76, og selv da laget vi ikke TES6, vi laget Starfield, som ble dette ekstremt lange prosjektet sammenlignet med andre," sa Kuhlmann. "Så fra mitt synspunkt har jeg ventet i 11 år på å få lede TES6."

"Det var ikke bare min forventning - jeg hadde blitt fortalt at det kom til å skje," fortsatte han. "Og de bestemte seg for at nei, du kommer ikke til å være hovedrolleinnehaver." Kuhlmann innrømmer senere at når han tenker tilbake på det, ville han kanskje ikke ha likt rollen.

Ambisjonene var høye for The Elder Scrolls VI da Kuhlmann jobbet hos Bethesda, men nå jobber han hos det Tencent-eide studioet Lightspeed LA, etter å ha holdt ut "noen ting som hadde pågått i lang tid som jeg ikke hadde vært superfornøyd med."

The Elder Scrolls VI er for tiden under utvikling.