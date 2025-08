Tidligere Bioware-produsent forklarer hvorfor Anthem mislyktes

HQ

Da Anthem ble lansert for seks år siden, var det med skyhøye ambisjoner. Men spillet som skulle bli EA og BioWares neste store greie, levde langt fra opp til forventningene. Etter å ha stått på stedet hvil i årevis, legges Anthem ned for godt tidlig neste år. Det er nå redusert til en fotnote i spillhistorien - en rotete, tumultarisk fortelling om hva som kunne ha vært - en historie som nå (nesten) fullt ut fortelles av spillets tidligere utøvende produsent Mark Darrah i en lang YouTube-video.

Darrah forklarer at Casey Hudson, en av drivkreftene bak Mass Effect, ikke bare presenterte Anthem som et nytt spill, men som en helt ny visjon for studioet. Målet var å kombinere BioWares varemerke historiefortelling med en live-service-modell - i bunn og grunn deres egen versjon av FIFA, i hvert fall når det gjelder inntektspotensial.

Ifølge Darrah var mye av Hudsons opprinnelige visjon borte da spillet ble levert, men den dristige pitchen hadde gitt prosjektet momentum, og de første teammedlemmene var svært entusiastiske. Han beskriver en tidlig presentasjonsvideo som fremstilte BioWare som et selskap som måtte forandre seg for å overleve - et budskap som ser ut til å ha kommet fra høyere hold, i tråd med EAs ledelse.

Problemene begynte da Hudson forlot studioet midt i utviklingen. Ingen av de gjenværende i teamet forsto hva "fremtidens historiefortelling" betydde, og uten et tydelig lederskap mistet Anthem sin identitet. Darrah foreslo å utsette spillet og prioritere Dragon Age 4, men EA fortsatte med utgivelsen.

Dette er så langt han kommer i denne første delen, men Darrah lover å fortsette sin beretning snart med mer innsikt - og kanskje konkrete svar på hvordan en så ambisiøs visjon kunne gå så galt.