Tidligere BioWare-utvikler avslører feide mellom Mass Effect- og Dragon Age-teamene

David Gaider, tidligere forfatter for Dragon Age frem til etter utgivelsen av Inquisition, har avslørt at teamene som jobbet med Dragon Age og Mass Effect under BioWare ikke var de beste venner, i hvert fall ikke mens han var i selskapet.

"Du skjønner, det du trenger å vite om BioWare er at det i lang tid i utgangspunktet var to team under ett tak: Dragon Age-teamet og Mass Effect -teamet," forklarte Gaider i en lang rekke innlegg på Bluesky som forklarte sin beslutning om å forlate BioWare. "Og de kom ikke overens. Selskapet var klar over gnisningene, og de hadde forsøkt å løse dem i årevis, hovedsakelig ved å flytte ansatte mellom teamene oftere."

Etter utgivelsen av Dragon Age: Inquisition ble Gaider flyttet over til teamet som jobbet med Project Dylan, det som skulle bli Anthem, da han fikk i oppgave å endre følelsen av sci-fi-universet til å bli mer fantasypreget.

I et svar på en kommentar forklarte Gaider også at det til og med var en viss fortrinnsbehandling mellom Mass Effect og Dragon Age-teamene. "EA * alltid * foretrakk Mass Effect, rett opp," skrev han. "Markedsføringsteamet deres likte det bedre. Det var moderne. Det var action. De visste aldri helt hva de skulle gjøre med DA, og hver gang DA utkonkurrerte ME, fikk ME unnskyldningene. Hvis du spør meg, var det alltid like før DA Origins ble lagt i skuffen."

Dragon Age-fans blir nok ikke glade for å høre den siste delen, spesielt siden Dragon Age: The Veilguard ikke levde opp til EAs forventninger. Det er imidlertid lenge siden Gaider jobbet hos BioWare, så kanskje de to teamene har lært seg å bli gode venner siden den gang.