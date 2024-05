Tidligere Blizzard-sjef forsvarer Xbox-lederen Phil Spencer

HQ

Mange ble naturligvis med rette skuffet og sinte da det i går ble kjent at Microsoft legger ned fire Bethesda-studioer (med Arkane Austin og Tango Gameworks som de største). Mange rettet sinnet mot Microsofts spillsjef Phil Spencer, som til syvende og sist er ansvarlig for beslutningen.

Men den tidligere Xbox-veteranen og Blizzard-sjefen Mike Ybarra mener det siste er urettferdig. Han sier at Phil Spencer sannsynligvis føler seg veldig dårlig over avgjørelsen, og via X skriver:

"Jeg ser mange skudd mot Phil over dagens Xbox-kunngjøringer. Jeg skjønner det. Men jeg kjenner ham som menneske, og jeg vet at dette sårer ham like mye som alle andre. Jeg kan ikke snakke for hele ledelsen der, men jeg kjenner ham, og jeg vet hva han sannsynligvis går gjennom.

Jeg prøver ikke å forsvare avgjørelsene. Jeg tror vi alle havner i situasjoner som er tøffe og uventede (det har i hvert fall jeg gjort). Det er en del av jobben, og det samme er ansvaret for utfallet. Men han er et godt menneske, og han bryr seg dypt om den kreative prosessen og utviklerne. Det er min førstehåndserfaring etter å ha jobbet tett med ham i mer enn 8 år og kjent ham i mer enn 24 år."

Som noen har påpekt, er Spencer neppe den man skal synes synd på i en tid som denne. Ybarra kommenterte også dette og skrev at hans "poenget er at han ikke er den roboten noen gjør ham til, og noen tar dette personlig mot ham som et menneske".

Ybarra fortsatte med å forklare at vi utenfor Microsoft ikke vet hva som foregår fordi "det er mange detaljer som ikke deles i tøffe situasjoner som dette", hvorpå han konkluderte:

"Han er ansvarlig for hvor Xbox er, ja, men jeg vil ikke stå stille når folk angriper venner av meg personlig. Jeg bryr meg ikke om hvem som angriper meg."