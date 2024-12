Tidligere CS2-majormestere sendt hjem tidlig i Shanghai Major

HQ

Før turneringen begynte, ville vi sannsynligvis si at Natus Vincere eller Na'Vi var et trygt spill på vei inn i Shanghai CS2 Major. Det europeiske laget har tatt hjem fire titler så langt i år, inkludert Copenhagen Major, ESL Pro League, IEM Rio og Esports World Cup.

I Shanghai ble det imidlertid rotete, da laget slet tungt i eliminasjonsfasen, og tapte mot Spirit, MIBR og til slutt Heroic for å ende opp med å miste plassen i turneringen. Det var et sjokknederlag for Na'Vi mot Heroic, og laget tapte 1-2.

Selv med dette nederlaget vil Na'Vi fortsatt bli sett på som et av om ikke de mest suksessrike Counter-Strike 2 -lagene i året, med tanke på de nevnte store seirene. Imidlertid viser det bare at i eSports kan ting endre seg utrolig raskt, og en ny stjerne er alltid på vei opp.