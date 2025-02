Tidligere Manchester City- og Monaco-spiller Benjamin Mendy går til FC Zürich

HQ

Benjamin Mendy hadde funnet seg en ny klubb. Den 30 år gamle franske venstrebacken, som satt varetektsfengslet i fem måneder mellom 2021 og 2022 på grunn av voldtektsanklager, skal spille for FC Zürich i Sveits.

Mendy spilte tidligere i Manchester City, og før det i Monaco, samt på det franske landslaget, som vant VM i 2018. Han ble siktet for voldtekt og seksuelle overgrep, men ble frikjent i juli 2023, og Manchester City ble tvunget til å betale mesteparten av den ubetalte lønnen hans: Han ble værende i klubben nesten to år etter at han ble siktet for voldtekt i august 2021: Han kunne ikke spille på grunn av at han var suspendert av FA, og den engelske klubben ventet rett og slett på at kontrakten hans skulle gå ut i juni 2023.

Sommeren 2023, etter å ha blitt frikjent for én voldtektsanklage og ett voldtektsforsøk, gikk han til den franske andredivisjonsklubben Lorient. Han hadde ikke spilt profesjonelt på nesten to år. Men nå har han gått til den sveitsiske Super League-klubben FC Zurich, som har vunnet ligaen 13 ganger, sist i 2022. Han skal være der i 18 måneder.