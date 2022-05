Tidligere Nintendo-kvalitetssjef jobber nå med kvalitetssikring hos Turn 10

HQ

De fleste er nok enige i at kvaliteten nesten alltid er høy når det gjelder Nintendo-titler. Nå har tidligere kvalitetssjef hos Nintendo of America, Heather Gearreald, gått over til Turn 10 som kvalitetssjef der. Dette har hun avslørt via LinkedIn

Turn 10 jobber for øyeblikket med Forza Motorsport og har også tilsyn med Playground Games' Forza Horizon-serie. Det ser ut til at utviklingen av Forza Horizon 6 er i gang, hvilket er noe Heather Gearreald sannsynligvis kommer til å være involvert i.