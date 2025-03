Tidligere PlayStation-eksklusivt oppdrag i Control kommer til PC og Xbox

HQ

Som du kanskje vet, finnes det et PlayStation-eksklusivt oppdrag i Control kalt Dr. Yoshimi Tokui's Guided Imagery Experience, med selveste Hideo Kojima (skaperen av Metal Gear) i hovedrollen. Nå, seks år etter utgivelsen for PC, PlayStation 4 og Xbox One, er det på tide at flere får prøve det.

En ny PC-oppdatering har blitt utgitt for Control: Ultimate Edition, som i tillegg til de ovennevnte oppdragene også inkluderer tre antrekk (Astral Dive Suit, Tactical Response Gear, Urban Response Gear) og HDR-støtte. Oppdateringen kommer også til konsoller i nær fremtid.