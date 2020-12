Tidligere Remedy-forfatter skal jobbe på Fable

Du ser på Annonser

Fable var en av de titlene som ble annonsert til Xbox Series i sommer. Spillet er fortsatt tidlig i utviklingsfasen, men nå har de i hvert fall fått en forfatter med på laget, som har CVen sin i orden også. Tidligere Remedy-forfatter Anna Megill har blitt hyret inn til å jobbe på spillet. Anna Megill er kjent for blant annet å ha vært forfatter på Control og Dishonored: Death of the Outsider. Megill avslørte selv på Twitter at hun skal jobbe på spillet. Hun skriver også at hun ikke trodde det ville være en god match til å starte med:

"I wasn't sure this new Fable was right for me. I was like "Is this going to be just a bunch of medieval fart jokes?" But the team's story vision reassured and excited me. It's a PERFECT fit. I can't wait to get started. I'm going to live in an English country cottage and write fairy tales, you all. Twelve-year-old me would die of happiness if she knew."

Gleder du deg til nye Fable?