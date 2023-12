Tidligere Rockstar-animatør forklarer hvorfor Rockstar-spill kommer senere til PC

HQ

Man kan selvfølgelig alltids fyre av beskyldningen om at Rockstar, med all sin ekspertise, burde kunne lansere på PC, PlayStation og Xbox samtidig, men en tidligere ansatt har nå forsøkt å forklare hvorfor utvikleren vanligvis vil vente til litt senere med å lansere sine store spill på PC-plattformen.

Iavideo forteller Mike York, som har jobbet som Lead Animator hos Rockstar New England i seks år, blant annet med Grand Theft Auto V og Red Dead Redemption 2, dette:

"Dette er veldig viktig for alle å huske: En av hovedgrunnene til at en PC-port tar så lang tid er at det er en annen arkitektur og andre komponenter. De må ta høyde for alle disse forskjellige tingene som kan skje. På en PlayStation og en Xbox har hvert av dem ett grafikkort, og det er det samme grafikkortet, det er den samme arkitekturen inne i boksen som i hver eneste PlayStation som er levert til millioner av mennesker. Men når det gjelder en PC, har hver enkelt person en annen PC. De kjører den på forskjellige måter. De har forskjellig maskinvare. De har forskjellige CPU-er og GPU-er. Minnebruken og de ulike tingene spillet gjør i bakgrunnen kan av og til slå feil og skape problemer under ulike konfigurasjoner. Det er vanskelig å forklare, men det er det det koker ned til."

Han oppsummerer igjen med å forklare at det rett og slett krever mer ressurser å teste på PC, noe som kanskje også forklarer hvorfor PC-versjonene som regel har flere tekniske problemer og mer ujevn ytelse, som for eksempel med Star Wars Jedi: Survivor bare i år.

"De må teste spillet mer på PC enn på Xbox eller PlayStation. Hvis du tenker over det, må du allerede teste spillet massevis av ganger for å få det til å fungere. Så på PC er det enda vanskeligere. Du må bruke mer ressurser på det. Du må teste ting mye mer. Og når du gjør en PC-port, må du teste ting på flere forskjellige hardwarer, forskjellige GPU-er. Ikke bare én eller to, men 10 eller 20. Det finnes så mange forskjellige konfigurasjoner at du aldri vil klare å teste alle. Og det er mye som kan gå galt når du lanserer PC-porten, fordi den ikke har blitt testet av millioner av mennesker. Den er bare testet av tusen mennesker på jobben. Så det er begrenset hvor langt man kan gå.".

Tror du på den forklaringen?