Tidligere Rockstar-utvikler: "Teamet kunne lett satt en dato på neste GTA VI-trailer

HQ

Grand Theft Auto-serien er den mest innbringende underholdningsfranchisen gjennom tidene, og Grand Theft Auto VI vil utvilsomt bli den største lanseringen i 2025. Dette betyr at det er millioner av fans over hele verden som venter febrilsk på nyheter, og Rockstar har for vane å la det gå måneder, om ikke år, mellom livstegn fra prosjektene sine.

Så hvorfor er dette tilfellet? Mike York jobbet som animatør for Rockstar i seks år, men forlot studioet for en stund siden. I en ny YouTube-video forklarer han at det å være helt stille faktisk er en ganske strålende markedsføringsstrategi:

"Spesielt Rockstar, de er veldig hemmelighetsfulle om hva de gjør, og dette er en veldig kul taktikk fordi det skaper tiltrekningskraft og det skaper mystikk, og det får folk til å snakke om det uten at de trenger å gjøre noe. Jo mer de er stille, jo bedre er det, for jo mer vil folk bli nervøse og ønske å snakke om det og ha denne følelsen av å ikke vite hva som kommer til å skje. De kunne lett ha sluppet datoen for traileren og sagt: "Hei, dette er når traileren kommer ut", men de gjør det ikke. Og de gjør det ikke med vilje, for det er en veldig, veldig god markedsføringstaktikk. Hvis du tenker på det, skaper det disse virkelig kule teoriene. Det bringer fansen sammen. Dette er en veldig kul måte å få fansen til å snakke om spillet ditt på når du ikke har sluppet noe ennå, i mellomtiden."

Det har vært mange spekulasjoner, men når tror du vi får se flere livstegn fra GTA VI?