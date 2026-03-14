Tidligere Sony Santa Monica-skribent ønsker å se NSFW-minispill komme tilbake i God of War Trilogy Remake

De er absolutt mer et produkt av sin tid enn de er en nødvendig del av den opprinnelige God of War-trilogien, men en tidligere utvikler hos Sony Santa Monica håper at de beryktede sex-minispillene vil finne veien inn i den nylig avslørte God of War Trilogy Remake. Streamer, stemmeskuespiller og internettpersonlighet Alanah Pearce forklarte nylig hvordan de ble til, og det ser ut til at de kanskje ikke har handlet så mye om den dominerende mannlige maktfantasien som de først ser ut til.

I et nylig klipp, fanget av GamesRadar+, avslører Pearce at kvinner sto bak mye av utformingen av disse minispillene. "De ble i stor grad jobbet med av kvinner på det utviklingsteamet. Når du går inn i, jeg tror det er Afrodites kammer, ble dette faktisk designet - igjen, inkludert en gruppe kvinner - for å se ut som en kjønnsleppe. Det er bokstavelig talt designet for å minne om en vagina. Og det var kvinnene som gjorde det," sier hun. "Jeg føler at mange ikke la merke til det. Jeg jobbet med en av kvinnene som jobbet med disse, og hun var veldig stolt av det, og det var jævlig kult."

"Jeg erkjenner at i God of War er det litt dumt slik det var i de spillene," fortsatte Pearce. "Men igjen, jeg synes det fortsatt burde være med i de nyinnspillingene. Jeg synes det hører hjemme der. Jeg synes ikke det var respektløst mot kvinner. Jeg synes snarere at de spillene er ganske kritiske til hvem Kratos er som person. Raseriet er tydeligvis ikke tilfredsstillende for ham. Det tjener nesten reisen han ender opp med å gjøre i 2018 og Ragnarök bedre hvis du har den versjonen av ham til å begynne med. Jeg synes ikke det bør endres personlig. Jeg synes definitivt at de bør være der."

Det er vanskelig å si om sex-minispillene kommer tilbake. Selv om det helt sikkert vil hagle av ild fra internett hvis de kuttes helt ut, føles det også som om tiden da du måtte holde publikum interessert ved å få dem til å trykke på en knapp for å vise sin virilitet, er forbi.