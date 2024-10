Tidligere Valorant -trener suspendert for brudd på etiske retningslinjer

HQ

En tidligere trener møter vreden til Riot Games og Esports Code of Conduct de opprettholder for sin profesjonelle Valorant krets. Eks-NRG-trener Chetan "Chet" Singh er suspendert i rundt seks måneder for å ha kringkastet VoD-er av tidligere kamper, VoD-er som bare blir gitt og gjort tilgjengelig for nåværende hovedtrenere i Valorant Champions Tour.

I en kommentar til saken sier Riot "Chetan "Chet" Singh brøt Riot Games Esports Code Conduct for kringkasting av VoD-er hvis tilgang var betinget av nåværende tilstander som hovedtrener for et VCT-lag. Hans tilgang til innholdet var uautorisert, og distribusjonen den 31. juli 2024 utgjorde et brudd på proprietær informasjon. Han innhentet ikke tillatelse fra Riot Games, NRG og de andre involverte lagene før han sendte offentlig utilgjengelige VoD-er og kommunikasjon til sine personlige kanaler."

Med dette bruddet i tankene har Riot bestemt at Chet skal bli suspendert fra konkurransedyktig Valorant, en suspensjon som vil starte umiddelbart og vil løpe til slutten av Masters Bangkok 3. mars 2025.