Tidsreise-nivået i Dishonored 2 er inspirert av et stort øyeblikk i Bioshock 2

Dishonored 2 er full av flotte nivåer, men ingen av dem flekser Arkanes designmuskler like mye som A Crack in the Slab, hvor du kan reise mellom fortiden og nåtiden for å fullføre målene dine.

I en samtale med PCGamer (takk, GamesRadar) avslørte designer Thomas Boucher at inspirasjonen til A Crack in the Slab kom fra ett bestemt øyeblikk i Bioshock 2, av alle steder. "I BioShock 2 er det ett nivå der du kan reise mellom fortiden og nåtiden. I A Crack in the Slab ønsket vi å utnytte den ideen litt mer og denne gangen bruke den som et spillverktøy. Vi spurte oss selv: Hva kan vi tilby spillerne med denne mekanikken som andre spill aldri har prøvd?"

Bioshock 2 lar deg ikke veksle direkte mellom fortid og nåtid, noe A Crack in the Slab gjør. I nivået spiller du faktisk to separate kart samtidig, og du kan hoppe sømløst mellom dem, noe som skaper en illusjon av at du er på samme sted, bare på et annet tidspunkt.