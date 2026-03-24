Tiger Woods, 50, gjør sin første profesjonelle opptreden på over ett år

Golflegenden Tiger Woods, 50 år gammel, gjør i dag sin første konkurranseopptreden på 13 måneder, og han er fortsatt på bedringens vei etter de mange operasjonene han har gjennomgått de siste årene: syv totalt, den siste i oktober 2025, en diskusprotesekirurgi i ryggen. I mars 2025 pådro han seg også en akillesseneruptur.

Woods skal delta i den siste kvelden av TGL (The Golf League) på tirsdag. Han spiller for Jupiter Links Golf Club, en klubb der han har fungert som trener de siste ukene, og erstatter Kevin Kisner i match 2 av finalen mot Los Angeles Golf Club i Palm Beach Gardens, Florida. Los Angeles vant den første av tre matcher i best av tre, så det er opp til Woods å avgjøre finalen og gå inn i en avgjørende match, som også spilles i dag.

Woods' siste opptreden i golf var i TGL i februar 2025, og hans siste opptreden på PGA Tour var i juli 2024, i British Open. Woods vant 15 majormesterskap, 82 PGA-titler og tilbrakte 683 uker som nummer 1 i verden. Hans siste major i golf var i 2019. Han pådro seg alvorlige beinskader i en bilulykke i 2021, men Woods har fortsatt ikke lagt opp til tross for stadig lengre pauser.