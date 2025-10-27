TikTok og filmer er Xbox' "største konkurrent", sier president

HQ

Da Halo: Campaign Evolved ble avslørt like før forrige helg startet, så det ut til at konsollkrigene hadde endt med et klynk snarere enn et smell. Matt Booty, president for Xbox-spillinnhold og -studioer, hevder nå at den største konkurrenten for plattformeieren ikke er en annen konsoll, men andre former for underholdning.

"Vår største konkurrent er ikke en annen konsoll", sier Booty til The New York Times. "Vi konkurrerer mer og mer med alt fra TikTok til filmer. Vi prøver alle å møte folk der de er."

Xbox har lekt med tanken om å ta på seg underholdningsbransjen helt siden Xbox One ble lansert som en alt-i-ett-underholdningsenhet i 2013. Som det viste seg da og viser seg nå, vil folk ha spill til spillmaskinene sine, og selv om TikTok kanskje tar opp mer av tiden vår enn noen gang før, er det ingen som klør seg i haken og lurer på om de skal bruke en time på å rulle gjennom kortformede videoer eller det endeløse biblioteket til Xbox Game Pass.

Vi må se hvordan denne strategien lønner seg for Xbox, men akkurat nå ser det ut til at spillere i stor grad er delt om hvorvidt denne slutten på eksklusive er bra for Xboxs fremtid.