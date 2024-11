Til tross for lavt salg har Nintendo klart å oppnå "millionselger"-status for 9 titler

HQ

Som vi rapporterte tidligere i morges, slapp Nintendo noen ganske grå økonomiske resultater i dag, og det japanske selskapet erkjenner at de har måttet absorbere tap og nedjustere sine resultat- og salgsestimater for både konsoller og spill.

Det har imidlertid ikke hindret spillere i å trofast strømme til butikkene, både fysiske og Nintendo eShop, for å kjøpe de nye utgivelsene. Og det er derfor Nintendo også har lagt igjen en positiv melding om at ni spill har klart å selge mer enn én million enheter i første halvdel av regnskapsåret. Det vil si mellom mars og september 2024. Seks av dem er førstepartsspill fra selskapet, mens de tre andre er fra tredjeparter. Nintendo har ikke avslørt hvilke av disse tre tredjepartstitlene som fullfører listen over millionselgende spill i løpet av de første seks månedene av regnskapsåret.

Fra og med de nye titlene vet vi at de er Luigi's Mansion 2 HD og The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Det remastrede eventyret til Marios skumle bror lyste opp sommermånedene og har oppnådd et samlet salg til 30. september på 1,57 millioner eksemplarer. The Legend of Zelda Luigi's Mansion 2 HD, i mellomtiden, hadde en sterk septemberlansering og nådde 2,58 millioner solgte eksemplarer.

Andre spill med lengre levetid har også lagt millioner til. Mario Kart 8 Deluxe er en juggernaut som fortsetter å tiltrekke seg nye racere, og har lagt til 2,31 millioner flere spillere til en global total på 64,27 millioner solgte eksemplarer til dags dato. Paper Mario: The Thousand Door, som også ble utgitt i år, utvikler seg også gunstig med nesten 2 millioner (1,94 millioner, for å være nøyaktig) solgte eksemplarer.

Nintendo Switch Sports opprettholder sin status som eviggrønn og har solgt ytterligere 2,51 millioner eksemplarer i løpet av første halvår, noe som bringer totalen opp i 14,37 millioner enheter. Og Animal Crossing: New Horizons har heller ikke unnlatt å utvide Tom Nooks eiendomsdrømmer, ettersom den har lagt til ytterligere 2,18 millioner eksemplarer, noe som bringer totalen opp i 46,45 millioner enheter i sin historie.