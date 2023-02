Tim Allen kommer tilbake som Buzz Lightyear i Toy Story 5

I går var vi glade for å rapportere at det kommer en femte Toy Story-film, noe Disney kunngjorde under sin seneste kvartalsrapport. Med tanke på at serien føltes ganske ferdig allerede etter den tredje filmen og definitivt etter fjerde var det mange som lurte på om det ville bli endringer i persongalleriet denne gangen. Særlig siden Chris Evans spilte Buzz Lightyear i fjorårets spinoff-film som ganske enkelt ble kalt Lightyear, men Buzz får ikke stemmen til Captain America i den neste animasjonsfilmen.

Tim Allen skriver nemlig på Twitter at han kommer tilbake som Buzz Lightyear i Toy Story 5. Siden han også nevner Woody skal det bli interessant å høre om Tom Hanks også er tilbake.