Tim Meadows skal spille ARGUS-agenten Langston Fleury i Peacemaker: Sesong 2

Vi visste allerede at innspillingen av den andre sesongen av Peacemaker er i full gang, men det ser ikke ut til å ha kommet så langt ennå, og nye folk blir fortsatt lagt til prosjektet.

Et eksempel på det kommer fra DC-sjef James Gunn, som via Threads har bekreftet at komiker og SNL-legende Tim Meadows (Wayne's World 2, Mean Girls, Grown Ups) skal være med på Peacemaker. Meadows skal spille ARGUS-agenten Langston Fleury.

Gunn bekreftet også at han selv skal regissere tre episoder av den nye serien, inkludert premieren, og at Greg Mottola (Superbad, Adventureland) skal regissere episode to og tre.

Vi vet ennå ikke når Peacemaker faktisk kommer tilbake for sesong to, men det blir mest sannsynlig i 2025.