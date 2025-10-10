Tim Schafer vil sørge for at du ikke går glipp av denne sjeldne Xbox-prestasjonen

HQ

Hvis du liker å samle på Achievements, vet du hvor frustrerende det er når det mangler en som du ikke lenger kan få fordi serverne er nede eller nettsamfunnet ikke lenger eksisterer. Ultraveteranen og legenden Tim Schafer vet hvordan det føles, og hjelper derfor hardrockfans med å låse opp en Achievement kalt Six Degrees of Schafer på Brütal Legend.

Dette er noe han har gjort de siste årene for å feire jubileet til Brütal Legend, som ble utgitt 13. oktober 2009. For å få denne Achievement må du spille med noen som allerede har den, og det er her Schafer selv kommer inn i bildet, ettersom han er så snill å hoppe inn i kamper og dele ut denne Achievement til folk som så kan gi den videre i sin tur.

Så hvis du vil ha sjansen til å spille Brütal Legend med Schafer og låse opp denne sjeldne Achievement, har du sjansen nå.