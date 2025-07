Tiny Chef er reddet - serien fortsetter

Tiny Chef -sagaen ser ut til å være over. Etter seriens hjerteskjærende kansellering har den bedårende barnefiguren vært gjennom noen tøffe uker, hvor den har lansert crowdfunding-kampanjer for å bidra til at den kommer tilbake og overlever bøddelens blokk, og heldigvis er det gode nyheter å dele.

Tiny Chef har blitt reddet. Det har blitt bekreftet av skaperne av serien at crowdfunding-målene har blitt nådd, noe som betyr at arbeidet nå kan fortsette med å bringe serien tilbake og filme mer innhold.

Det store spørsmålet er imidlertid hva vi har i vente, ettersom Nickelodeon har kansellert serien er det fortsatt uklart hvor den vil sendes fremover. Det vi vet er at skaperne leverte de gode nyhetene sammen med denne meldingen.

"Vi er glade for å komme tilbake til jobb og fange Chefs neste reise !!! Fra blottum av eller heawts, fank yew."