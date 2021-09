Tiny Tina's Wonderlands bringer fantasy til Borderlands i mars

HQ

Vi fikk en trailer av det veldig filmatiske slaget da Tiny Tina's Wonderlands ble bekreftet for tre måneder siden, så det var litt vanskelig å se hvordan dette vil skille seg fra de vanlige Borderlands-spillerne. I kveld har dette blitt litt klarere.

Etter måneder med lovnader har vi endelig fått den første gameplaytraileren fra Tiny Tina's Wonderlands. Den gjør det klart at fokuset på loot og helsprø humor, men avslører også at vi denne gangen vil reise fra sted til sted på et slags Dungeons & Dragons-aktig vis mens et sverd og lignende pynter på et allerede gigantisk arsenal av våpen. Om dette både ser og høres interessant ut bør du også merke deg at vi nå vet spillet vil slippes den 25. mars om den gærne jenta ikke finner på noe annet.