Noen ganger føles det nesten som at hvert eneste spill som har kommet under pandemien måtte utsettes en eller annen gang, men det finnes sannelig et par unntak.

Gearbox kan avsløre at Tiny Tina's Wonderlands allerede har "gone gold", noe som er overraskende tidlig med tanke på at spillet først lanseres den 24. mars. Vanligvis skjer slikt rundt en måned før slippet, så å få denne beskjeden omtrent sju uker før betyr forhåpentligvis at finpolert produkt fra første stund.