Tirsdag går danskene til urnene i et valg preget av Trumps Grønlandsretorikk

Velgerne i Danmark har nettopp begynt å avgi stemme i et folketingsvalg som kan avgjøre om statsminister Mette Frederiksen sikrer seg en tredje periode i embetet.

Valget har vært påvirket av spenningen med Donald Trump om Grønland, etter at USAs interesse for den arktiske øya økte tidligere i år. Frederiksens faste holdning (hun insisterte på at "Grønland ikke er til salgs") bidro i første omgang til å øke hennes popularitet.

I løpet av valgkampen har imidlertid innenrikspolitiske spørsmål stått i sentrum. Stigende levekostnader, debatter om innvandring og et forslag om formuesskatt har splittet velgerne, samtidig som hennes Socialdemokraterne ligger an til å levere sitt svakeste resultat på flere tiår.

Til tross for dette er Frederiksen fortsatt favoritt til å danne den neste regjeringen, selv om hennes blokk ikke skulle få flertall i Folketinget. Danmarks system tillater mindretallsregjeringer, noe som betyr at koalisjonsbygging vil være nøkkelen.

En sentral rolle kan tilfalle Lars Løkke Rasmussen, leder for sentrumspartiet Moderaterne, hvis støtte kan avgjøre om Frederiksen blir sittende ved makten eller om det blir en borgerlig koalisjon.

Stemmegivningen startet kl. 08.00 lokal tid, og valglokalene stenger kl. 20.00. Valgresultatene vil foreligge kort tid etter. Vi vil oppdatere denne saken så snart vi får resultatene.