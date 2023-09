Titanfall 2 har plutselig fått en oppdatering, og spillerne strømmer til serverne.

HQ

Titanfall og oppfølgeren Titanfall 2 er en litt trist historie. Begge spillene var helt strålende, men fikk aldri de salgstallene de virkelig fortjente, og et tredje spill ble aldri utgitt. I stedet er spin-offen Apex Legends (som foregår i samme univers, med få andre likheter) det eneste som er igjen av de to klassiske titlene i dag.

Men uten noe forvarsel bestemte Respawn seg plutselig for å oppdatere Titanfall 2 i tide til helgen, et spill som har vært så godt som uspillbart i årevis med både ødelagte servere (hovedsakelig PC) og et ganske lite community (alle formater). Og med ting ordnet opp i, i tillegg til en vanlig spillelisteoppdatering, kom spillerne tilbake.

Ifølge SteamDB var det en topp på 23 234 samtidige spillere i løpet av helgen - noe som ikke er langt fra tidenes toppnotering (for to år siden), da det var 27 631 samtidige spillere. Selv om vi ikke kan få så detaljerte data fra konsollene, prøvde vi Xbox-versjonen og fikk raskt i gang en kamp, noe som viser at det ser ut til å være mange som spiller på konsollene også.

Det er mange som håper at dette kan være et tegn på at Titanfall 3 faktisk er på vei, men vi vil på det sterkeste anbefale deg å holde forhåpningene på et fornuftig nivå, da det er stor risiko for å bli skuffet.