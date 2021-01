Du ser på Annonser

Bethesda synes at det er en god idé å spille Fallout 76 denne helgen, og har derfor gitt oss to gode grunner til å gjøre det. Vi snakker om to events på én gang, nemlig Double XP og "Caps-o'-Plenty".

Sistnevnte dobler mengden Caps selgerne i spillet har tilgjengelig hver dag, så det er en god mulighet til å tjene litt ekstra cash. Om du vil vite hva som skjer i spillet de kommende ukene finner du community-kalenderen nedenfor.