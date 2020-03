Tjen dobbelt med erfaringspoeng i Star Wars: Battlefront II

Etter hvert som stadig flere land iverksetter omfattende smittevernstiltak for å bekjempe covid-19-viruset, er det mange mennesker rundt omkring i verden som plutselig må tilbringe langt mer tid hjemme enn normalt. Dette merkes naturlig nok på trafikken til hjemmeunderholdningstjenester som Netflix og HBO, men også spillbransjen merker økt trafikk. Tidligere denne uka satte for eksempel Steam rekord i antall samtidig påloggede brukere. Nå tar også EA og DICE grep for å styrke håpet til sine brukere.

Frem til 27. mars vil alle Star Wars: Battlefront II-spillere tjene dobbelt med erfaringspoeng. Ikke bare det, men deretter vil spillerne få en hel helg hvor inntjeningen av erfaringspoeng blir tredoblet. Dette melder spillets community manager Ben Walke på Twitter.

- Folk sitter fast hjemme. Vi kan ikke forandre verden, men vi kan gjøre spillene deres hakket mer fornøyelige, svarer Walke i kommentarfeltet.

Begivenheten kommer som en respons på en Reddit-tråd hvor en bruker tagget Walke med en oppfordring om at alle spill burde doble erfaringspoengene til spillerne sine under pandemien. En time senere kunne Walke svare at de ville gjøre dette med Battlefront II.

Vi håper flere spill slenger seg på samme trend, og må Kraften være med både Walke og DICE for et positivt tiltak!