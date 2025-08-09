To år etter lanseringen av Baldur's Gate III har nesten en halv million spillere klart den vanskeligste modusen

HQ

Det kan være vanskelig å tro, men det har gått to år siden Baldur's Gate III først landet i sin fulle lansering. Spillet er et av vår tids mest vellykkede rollespill, og når fremdeles spillerantall som en live-service-tittel ville vært stolt av i disse dager.

For å feire to år med vandring i villmarken, delte Larian litt statistikk fra alle løpene folk har gjort. Blant de mange statistikkene du kan sjekke ut her, ser vi litt spesiell oppmerksomhet til Honour Mode, Baldur's Gate IIIs tøffeste vanskelighetsgrad.

Rundt en halv million mennesker har slått modusen, omtrent 2,7% av spillets Steam-spillerbase, med 4,647 som har slått modusen som en nivå 1-karakter, og 31,180 som har slått Honour Mode som en Jack of All Trades (en karakter som tar et nivå i hver klasse). Begge deler er ganske imponerende prestasjoner, noe som gjør BG3s største utfordring enda større.

Andre steder i sjeldne prestasjoner ser vi 350 personer respced Minsc til en Death domain Cleric. 598 personer adopterte et barn med Wyll, og bare 1.82% av spillerne klarte å tjene 100 gull via busking som en Bard.