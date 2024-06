To Concord-betaer planlagt for juli

HQ

Gameplaypresentasjonen av Concord ble nok ikke den suksessen som utvikleren Firewalk Studio og Sony sikkert hadde håpet på, og spillmiljøet var generelt svært skuffet. Men raske trailere har tidligere vært misvisende, og neste måned kommer en betaversjon som lar spillere over hele verden teste hvordan det føles å spille - og det er jo det viktigste.

Og vi vet nå nøyaktig når denne betaen starter. Via PlayStation Blog kunngjøres det at Concord har to betaer, hvorav den første er eksklusiv for kunder som forhåndsbestiller (som får fire koder hver til å dele) og varer fra 12.-14. juli. Deretter følger en åpen beta for alle mellom 18. og 21. juli. Under begge disse vil alle de 16 karakterene være tilgjengelige fra starten av.

Har du planer om å delta?