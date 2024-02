To Devil May Cry-spill har forsvunnet fra Steam

HQ

Capcom har på mystisk vis fjernet Devil May Cry 3 og 4 fra Steam. Ingen grunn ble oppgitt av utgiveren/utvikleren, men SteamDB har hevdet at de to titlene ble "pensjonert på utgiverens forespørsel."

Heldigvis er det fortsatt mulig å spille begge disse titlene på plattformen. Devil May Cry 3 er tilgjengelig via Devil May Cry HD Collection, og spesialutgaven av Devil May Cry 4 kan fortsatt kjøpes.

Selv om det heldigvis fortsatt er mulig å spille disse spillene på Steam, er det likevel frustrerende at Capcom har fjernet de mest kostnadseffektive måtene å spille dem på.

