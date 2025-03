To kvinnelige skatere bekreftet for Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

HQ

Det har vært kjent en stund at det ville komme nytt materiale i Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, ikke minst i form av skatere, og nå har to av dem blitt presentert via Threads. Den første av dem er filippinske Margielyn Didal som har vunnet flere av de største konkurransene, og hun regnes som et virkelig stort navn i sporten.

Den andre nykommeren er den 15 år gamle sensasjonen Chloe Covell, som bare 14 år gammel konkurrerte for Australia i fjorårets OL. Året før ble hun den yngste gullmedaljevinneren i X Games noensinne, bare 13 år gammel.

Nylig kunne vi rapportere at den tidligere fjernede Bam Margera (som var med i de opprinnelige spillene, men som sannsynligvis ble fjernet på grunn av sine egne problemer med både narkotika og loven) er bekreftet å være tilbake i spillet etter at Tony Hawk selv tok affære.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 slippes 11. juli til PC, PlayStation, Switch og Xbox One (og er selvfølgelig inkludert i Game Pass). Hva synes du om de nye tilskuddene med Margielyn Didal og Chloe Covell i hovedrollene?