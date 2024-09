To lag forlater LCS

HQ

Ettersom LCS gir seg opp for å kombinere med CBLOL og LLA for å danne multi-region Americas League (som angivelig vil inneholde et nord- og sørkonferansesystem), er to lag innstilt på å forlate League of Legends esports scene for å gi plass til fusjonen.

Første gang er ikke så overraskende - Immortals - som i nyere tid bare ikke har hatt den beste tiden i ligaen. Det er fornuftig at når de står overfor utsiktene til at de bare ikke har konkurrert og det tilsynelatende uendelige bassenget med penger som noen av de mer vellykkede orgene dumper inn i LCS, ville de ønske å benytte anledningen til å reise. Det er et tap av en historisk konkurrent helt sikkert, men det er bare så mange splittelser av mellomstore og små fanbaser som er levedyktige å holde ut.

Det andre laget som rapporteres å forlate LCS er betydelig mer overraskende, det er NRG. NRG kom nylig tilbake til scenen da de kjøpte CLGs plass i 2023, og siden den gang har vunnet LCS og gjort NAs dypeste nylige løp inn i en internasjonal turnering. Å si at å forlate dette raskt ville være et merkelig valg er en underdrivelse.

Det vil etterlate de seks nordamerikanske organisasjonene som gjør sammenslåingen som Cloud9, Dignitas, FlyQuest, Shopify Rebellion, Team Liquid, og 100 Thieves, selv om tyvene fremdeles kan være på vei ut og ønsker å selge sin plass når de omstrukturerer.

Ta selvfølgelig alt dette med en klype salt, da ingenting er offisielt før Riot kunngjør deltakerorganisasjonene i 2025 (takk, Dot Esports).