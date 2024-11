To nye kart blir lagt til i Halo Ranked Arena-spillelisten for å teste dem i forkant av HCS Year 4

HQ

Halo Championship Series er over og har vært det en stund nå. Men bare fordi dette er tilfelle, betyr ikke det at 343 Industries/Halo Studios ikke ønsker å forberede seg på 2025-kampanjen, som vil være det fjerde handlingsåret.

I et nytt Halo Waypoint-blogginnlegg blir vi fortalt at i arbeidet med å teste og forberede oss på HCS Year 4, blir to nye kart lagt til i Ranked Arena -spillelisten for å bedømme potensialet for å bli inkludert i HCS-kartbassenget neste år. Disse to kartene er fellesskapets kreasjoner av Fortress og Inquisitor, og vi vil til og med se begge brukt i HCS offseason-arrangementer også, som vi forventer å høre mer om på et senere tidspunkt.

HCS sier om kartene: "Vi vil holde øye med hvordan Inquisitor og Fortress presterer både i rangert arena og i HCS offseason-turneringene for å avgjøre hvilke gametyper som er best egnet for HCS Year 4-kartbassenget."

Det er uklart når HCS vil være tilbake for Year 4, men et sikkert bud vil være en gang tidlig i 2025, kanskje til og med så sent som våren.