To nye omganger Minecraft Dungeons-DLC annonsert

Du ser på Annonser

Mojang Studios har annonsert to nye omganger DLC til Minecraft Dungeons via sin offisielle hjemmeside. En av dem koster penger, mens den andre er gratis. Sistnevnte beskrives som "den mest ambisiøse gratisoppdateringen i Minecraft Dungeons' historie".

Flames of the Nether er dog trekkplasteret her, en stor utvidelse som slippes den 24. februar. Her venter seks nye oppdrag der vi sendes over til ugjestmilde Nether. Det ventes dermed nye omgivelser, nye fiender og selvfølgelig nytt loot.

Gratisoppdateringen slippes samme dag og inneholder "Ancient Hunts", som er tilfeldig genererte sluttspilloppdrag som fletter inn og ut av Nether. Som belønning for dette kan vi se fram mot topprangert Gilded-rustning samt den nye valutaen Gold, som kan brukes hos den nye Piglin-handleren.

Minecraft Dungeons er et overraskende underholdende co-op-eventyr, som har blitt utvidet mye siden premieren for snart ett år siden. Med tanke på at vi er så nære den 24. februar, tipper vi at en trailer kommer snart.