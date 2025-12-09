Todd Howard: AI kan fremskynde utviklingen, men "kreativ intensjon kommer fra menneskelige kunstnere"

HQ

Å utvikle spill med kunstig intelligens har vært et kontroversielt tema fordi systemet er basert på det andre allerede har skapt, og mange mener derfor at det risikerer å føre til mer sjelløse produkter som ikke bringer kunstformen videre. Dette har ført til at prominente personer, utviklere og til og med utgivere har blitt tvunget til å uttale seg om emnet.

Den siste i rekken er Bethesda-veteranen Todd Howard, som i et intervju med Eurogamer deler sine tanker om AI og hvordan det brukes i spillutvikling:

"Jeg ser på det som et verktøy. Kreative intensjoner kommer først og fremst fra menneskelige kunstnere. Men jeg tror vi ser på det som et verktøy for å finne ut om vi kan bruke det til å hjelpe oss med å gå raskere gjennom noen iterasjoner som vi gjør selv. Ikke for å generere ting, men vi jobber alltid med verktøyene våre for hvordan vi bygger verdenene våre eller sjekker ting."

Han ønsker imidlertid ikke å erstatte menneskene bak skjermene. Han påpeker at spillproduksjonen har vært i stadig utvikling, og sier at ingen ønsker å gå tilbake til de gamle måtene, men han mener at det fortsatt er behov for mennesker for å skape den magien vi higer etter:

"Jeg tror at hvis du går tilbake til den versjonen av Photoshop for 10 år siden, så ville du ikke ønsket å gå tilbake til den versjonen av Photoshop. Det er vårt syn på det. Men vi ønsker å beskytte kunstnerskapet. Det er den menneskelige intensjonen som gjør tingene våre spesielle."

Flere utviklere har nylig sagt lignende ting. Dagens AI er fortsatt i sin spede begynnelse, og det er vanskelig å spå hvordan utviklingen vil se ut om fem år, men de fleste ser ut til å være enige om at kunst skapes best av mennesker.