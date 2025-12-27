Todd Howard bekrefter en stor detalj om The Elder Scrolls VI

HQ

Hvor mange trær er det i The Elder Scrolls VI? Det er et spørsmål kanskje tre av dere har stilt, men Todd Howard har gitt oss bekreftelse på denne viktige informasjonen om Bethesdas kommende fantasy-RPG.

Via GamingBolt oppdaget YouTuber Any Austin at det var 46 430 trær i Skyrim. Han spurte deretter Todd Howard hvor mange trær han trodde det var i The Elder Scrolls V. Howard svarer med 111,111. Han sa da at det ville være "definitivt flere" trær enn den enorme mengden i The Elder Scrolls VI.

Dette innebærer at kartstørrelsen for The Elder Scrolls VI kommer til å bli enorm. Vi vet at Starfield gikk for langt når det gjaldt utforskbare spillområder, men det ser ut til at det nå er mer grunn til å fyre opp under ryktene om at vi kan få to regioner i The Elder Scrolls VI.