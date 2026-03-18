Todd Howard: Bethesda har gjort en "virkelig utrolig jobb" med The Elder Scrolls VI spillmotor

Det er vel ingen som forventer at The Elder Scrolls VI skal lanseres i år, men heller tidligst i 2027, og sannsynligvis enda senere enn det. Det betyr at vi har ventet helt absurd lenge på spillet, med tanke på at The Elder Scrolls V: Skyrim ble utgitt i 2011 og den sjette delen ble annonsert i 2018.

Men nå ser det ut til at utviklingen går fremover i et godt tempo, og i et intervju med IGN forklarer Bethesda-veteranen Todd Howard at det går smidigere enn med Starfield, og at han er veldig fornøyd med den nye spillmotoren. Her er hva han sier om fordelene med både Creation Engine 3 (Starfield ble utviklet med Creation Engine 2) og fordelene med å ha en proprietær spillmotor :

"Vel, jøss, jeg vil ikke røpe for mye. Jeg mener, du får den fantastiske gjengivelsen av skinnende piksler som alle forventer. Og jeg tror overgangen til Creation Engine 2 fra Starfield var en stor omveltning for det vi holdt på med. Vi følte at vi kunne ha håndtert det bedre. Så når vi nå går over til Creation Engine 3, kan jeg ikke få sagt nok om de tekniske medarbeiderne våre og hvordan de har håndtert overgangen slik at vi fortsatt kan lage et spill mens det pågår."

Howard ble også spurt om hvilke erfaringer de tar med seg fra Starfield til The Elder Scrolls VI, som han svarte som følger, og antydet i forbifarten at det allerede er i en spillbar tilstand :

"Men den ene tingen jeg vil si er virkelig i teknologien når vi går til Creation Engine 3. Igjen, teamet har gjort en utrolig jobb, ikke bare med å vise hva det er, men også hvordan det er integrert i utviklingssyklusen vår. Så du føler ikke at det vi gjør på daglig basis, som når spillet går ned. Så vi er i en heldig posisjon der spillversjonene fungerer hver eneste dag. Vel, ikke hver dag, men vi har hatt flere dager enn vi noen gang har hatt hvor versjonen er god, det er nye ting i den, og vi kan spille det."

Alt i alt ser det ut til at utviklingen går mer sømløst, og Howard sier at de har klart å unngå mange av problemene de tidligere sto overfor med Starfield :

"Og når du gjør den typen tekniske endringer som vi snakket om, trekker du ofte teppet vekk under teamet som lager innholdet. [Du vil ikke] si: 'Ok, det fungerer ikke i denne perioden, du må vente til vi får det til å fungere igjen'. Og vi har gjort en veldig god jobb med å håndtere det i dette spillet. Og med Starfield slet vi med det i flere år da vi gikk gjennom motorendringen."

Det er et omfattende intervju med flere spennende detaljer som er verdt å lese for fans av Bethesdas spill. Det vi tar bort fra det er at The Elder Scrolls VI ser ut til å virkelig ha begynt å bevege seg fremover. Det betyr selvfølgelig ikke at det kommer ut når som helst snart, men kanskje vi får et første glimt av det tidligere enn vi tror. Vi kan ikke forestille oss en bedre lanseringstittel for Xbox Helix.