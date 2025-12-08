Todd Howard utelukker ikke en Elder Scrolls-film eller -serie

HQ

Det er nå mindre enn ti dager igjen til Fallout: Sesong 2 har premiere, der vi nok en gang skal følge historien til Lucy MacLean (spilt av Ella Purnell) og de mange andre... interessante karakterene. Den første sesongen var utrolig vellykket, så forventningene er naturlig nok enda høyere denne gangen.

Seriens popularitet reiser spørsmålet om hvorfor Bethesda ikke har valgt å filmatisere sin andre gigant, nemlig Elder Scrolls. Eurogamer benyttet anledningen til å spørre Bethesda-veteranen Todd Howard om dette i et nylig intervju. Heldigvis virker han ikke avvisende til ideen, men sier at det vil kreve mye arbeid og ta tid:

"Jeg vil si dette, Fallout-reisen var som en 10-årig reise. Etter Fallout 3 ba folk om å få lage en film eller et show for Fallout, og vi tok oss virkelig god tid."

Han forklarte imidlertid også at han "ikke kan utelukke eller utelukke en Elder Scrolls-greie i fremtiden", men sier at Fallout føltes mer særegent og bedre egnet for en serie på dette tidspunktet, og også at det har "mer å si i sin sjanger". Derfor kan det komme en Elder Scrolls-film eller -serie i fremtiden, men vi må være forberedt på å vente :

"Men man vet aldri. Jeg tror seriens innvirkning på Fallout som franchise har vært større enn jeg forventet, så det får deg til å tenke "hei, finnes det en vei?". Men ingenting i dag... [og] jeg er villig til å si 'nei' i et tiår."

Tror du The Elder Scrolls ville passe godt som film eller serie?