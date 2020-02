Todd McFarlane avslører Spawns design i Mortal Kombat 11

Den 8. mars vises den første traileren for den neste gjestekarakteren i Mortal Kombat 11. Vi vet allerede at det er Spawn, og nå har vi fått en første titt på karakteren, ikke i spillet, men i form av et leketøy.

Dette ble avslørt av Spawn-skaperen selv, Todd McFarlane, på Twitter. Han skrev følgende sammen med tre bilder av Mortal Kombat 11-Spaqn, som ser ut til å slåss med sverd:

"MORTAL KOMBAT SPAWN REVEAL!!

FINALLY I CAN SHOW IT!!

SPAWN @MortalKombat action figure is an incredibly DETAILED (true McFarlane Toys fashion) 7" scale figure designed with 22 points of ultra-articulation and can achieve full range posing.

COMING MARCH 2020! #MK11"

Ta en titt nedenfor. Hva synes du om designet? Og ser du frem til at Spawn blir inkludert i Mortal Kombat 11?